Шестеркин — о вере в победу в Кубке Стэнли: почему бы и не «Рейнджерс»?

Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин выразил уверенность что у команды есть все шансы выиграть Кубок Стэнли.

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«Да почему бы и не мы? Это правда. Нам просто нужно усердно работать в каждой игре, и тогда всё может случиться. В этом сезоне у нас довольно хорошая команда. Все показали свой лучший хоккей, и нам просто нужно быть сильными и держаться вместе», — приводит слова Шестёркина пресс-служба НХЛ.

В текущем сезоне Шестёркин провёл 55 игр, одержал 36 побед, четыре из которых — сухие.

Напомним, в первом раунде плей-офф НХЛ «Рейнджерс» встретятся с «Вашингтон Кэпитазл». Команда Питера Лавиолетта стала победителем регулярный чемпионат, а «Кэпитлз» зашли в плей-офф с восьмого места.