Кузнецов прокомментировал первый гол розыгрыша Кубка Стэнли

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Евгений Кузнецов высказался о первой шайбе в розыгрыше нынешнего сезона Кубка Стэнли.

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«Никто не нападал на меня, поэтому я решил забросить шайбу. Получилось неплохо», — приводит слова Кузнецова Bally Sports.

Напомним, в эти минуты проходит матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором встречаются «Каролина Харрикейнз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Команды играют на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли (США). На момент написания новости закончился период. Счёт в матче ничейный 1:1.

На второй минуте первого периода в большинстве отличился нападающий «Каролины Харрикейнз» Евгений Кузнецов. Это первый гол в плей-офф НХЛ — 2024. Ассистентами Кузнецова выступили Мартин Нечас и Брэди Шей.