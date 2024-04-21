Российский хоккеист жестко уложил соотечественника на лед в матче НХЛ

21 апреля проходит первый четвертьфинальный мачт Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимает на своем льду «Тампу-Бэй Лайтнинг».

На последних минутах первого периода российского нападающего «Тампы» Никиту Кучерова уложили на лед мощным силовым приемом. Сначала его жестко встретил форвард «Пантерз» Александр Барков, а затем жесткий хит применил российский нападающий Владимир Тарасенко. После этого Кучеров поднялся и смог продолжить встречу.

После первого периода счет в матче 1:1.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас», обыгравший в финале «Флориду».

Никита Кучеров провел в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 81 матч, отметившись 44 заброшенными шайбами и 100 результативными передачами. Кучеров занял первое место среди бомбардиров сезона. На втором месте финишировал нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон. У него 140 очков (51+89). Тройку лучших замыкнул канадский форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид с 132 очками (32+100).