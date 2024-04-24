Тарасенко забросил первую шайбу в плей-офф текущего сезона НХЛ
В эти минуты в Санрайзе (США) на стадионе «Амерант Банк Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Флорида Пантерз» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».
На момент написания новости закончился первый период. Счёт в матче — 2:0 в пользу «Пантерз».
Российский нападающий хозяев Владимир Тарасенко отметился голом, который стал для него первым в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ.
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