Тарасенко забросил первую шайбу в плей-офф текущего сезона НХЛ

В эти минуты в Санрайзе (США) на стадионе «Амерант Банк Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Флорида Пантерз» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».

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На момент написания новости закончился первый период. Счёт в матче — 2:0 в пользу «Пантерз».

Российский нападающий хозяев Владимир Тарасенко отметился голом, который стал для него первым в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ.