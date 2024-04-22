Овечкин в 4-й раз остался без бросков в створ в матче плей-офф НХЛ

Александр Овечкин остался без бросков в створ в матче плей-офф НХЛ в 4-й раз.

Капитан «Вашингтона» провел свой 148-й матч в розыгрышах Кубка Стэнли – против «Рейнджерс» (1:4, 0-1 в серии первого раунда).

38-летний форвард ни разу не попал в створ при 7 попытках броска (2 мимо, 5 заблокировано).

Кубковый матч без бросков в створ стал для него всего 4-м за карьеру. Ранее в список попали игры против «Монреаля» в 2010 году (1-я в серии первого раунда), «Рейнджерс» в 2012 году (5-я игра в серии второго раунда) и «Питтсбурга» в 2018 году (4-я игра в серии второго раунда).

По числу бросков в створ в матчах плей-офф Александр занимает 10-е место в истории лиги (637 в 148). Лидирует Рэй Бурк (814 в 214).

Добавим, что в минувшем регулярном чемпионате Овечкин провел 5 игр без бросков в створ, что стало его личным антирекордом за сезон.