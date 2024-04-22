«Витязь» продлил контракт с 35‑летним капитаном команды Галузиным

«Витязь» объявил о продлении контракта с нападающим Владимиром Галузиным.

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Как сообщает пресс‑служба подмосковного хоккейного клуба, соглашение с 35‑летним капитаном команды рассчитано на один год.

— Я очень рад остаться в клубе, эмоции только положительные! Есть к чему стремиться и куда расти вместе с командой, хочется выполнить задачи, которые не удалось выполнить в прошлом сезоне. Сейчас я провожу время дома с семьёй в Нижнем Новгороде, мы уже успели съездить на море, возможно, в конце июня ещё удастся выбраться. В ближайшее время начну готовиться к новому сезону, потому что в этом году получился большой промежуток отдыха. План подготовки: два раза в неделю лёд и три раза зал, такой план у меня на протяжении всего лета. В Нижнем Новгороде много ФОКов, в одном из них собираются все ребята хоккеисты и так из года в год все готовятся. Уже жду новый сезон в «Витязе»! — сказал Галузин.

В регулярном сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Галузин принял участие в 49 матчах, в которых набрал 17 (6+11) очков.