12-летний форвард хоккейной команды сломал клюшку о голову соперника

12-летний нападающий московской команды «Белые медведи» сломал клюшку о голову соперника, а после выбросил его шлем за площадку. Как сообщает РИА Новости, инцидент произошел 20 апреля во время матча Национальной детской хоккейной лиги (НДХЛ) среди игроков до 13 лет против «Технопула» из Балашихи.

Драка случилась в финальном отрезке второго периода. Юный хоккеист ударил соперника клюшкой сзади — от удара она сломалась. Оппонент схватил обломок со льда и бросил его в нападавшего, после чего подростки начали драться. В ходе конфликта нападающий «Медведей» снял с противника шлем и выбросил его за пределы коробки.

Спортсменов разняли судьи, которые удалили обоих игроков до конца игры за неспортивное поведение. Матч НДХЛ закончился победой «Белых медведей» со счетом 6:2.