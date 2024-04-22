СКА хочет приобрести вратаря «Югры»

СКА ведет активные переговоры с «Югрой» о приобретении голкипера Егора Заврагина, сообщает «СЭ».

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По информации источника, стороны достигли принципиального согласия о переходе и в настоящее время обсуждают условия компенсации.

18-летний Заврагин в течение сезона закрепился в ВХЛ, играя на равных с опытным Владимиром Сохатским. Заврагин является одним из самых талантливых вратарей мира в своей возрастной категории.

Отмечается, что по предварительному плану в случае перехода в СКА он должен отправиться на год в аренду в «Сочи», чтобы сразу получить возможность попробовать свои силы в КХЛ.

Сообщалось, что СКА расстанется с голкипером Юханом Маттсоном.

СКА закончил борьбу за Кубок Гагарина, уступив во втором раунде плей-офф «Автомобилисту» (1-4).

По итогам регулярного чемпионата КХЛ петербургский клуб занял второе место в Западной конференции, набрав 95 очков. Первым стало московское «Динамо» с 98 очками.