Вратарь «Флориды» Бобровский стал второй звездой матча плей‑офф НХЛ

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский был признан второй звездой матча плей‑офф НХЛ с «Тампой».

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«Пантеры» дома выиграли со счетом 3:2 в овертайме. Сергей Бобровский отразил 21 из 23 бросков по своим воротам.

При счете 2:2 Бобровский отразил бросок канадского защитника «Тампы» Мэтта Дамба, находясь лицом к воротам. Бобровский в прыжке отбил шайбу левой рукой.

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 34 броска и был признан третьей звездой матча.

Счет в серии до четырех побед стал 2–0 в пользу «Флориды».