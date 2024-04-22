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"Металлург" выиграл у "Локомотива" третий матч в финальной серии Кубка Гагарина

Магнитогорский "Металлург" выиграл и третий матч в финальной серии с ярославским "Локомотивом". На выезде уральцы одолели соперника со счетом 2:1 и теперь ведут в противостоянии - 3-0.

"Металлург" выиграл у "Локомотива" третий матч в финальной серии Кубка Гагарина
© Российская Газета

Хоккей в Ярославле настигает уже на железнодорожном вокзале. Заходишь в главное здание, а там - настоящая скамейка запасных. Садись, фотографируйся на здоровье. Но намек понятен: тот самый шестой игрок в виде болельщика "Локомотиву" нужен как никогда.

Одна из главных хоккейных точек Ярославля - на отдалении от города. Это мемориал хоккеистам ярославской команды, погибшим недалеко от аэропорта Туношна. Мест невероятной природной красоты и такой же грусти. Вдоль перил на ветру колышутся повязанные шарфы самых разных клубов. Краеугольный элемент монумента - черный крест с фотографиями ушедших из жизни игроков, тренерского штаба, членов персонала. Некоторые из этих хоккеистов играли в единственном для "Локо" финале дебютного сезона 2008/09 Континентальной хоккейной лиги. Тогда "железнодорожники" уступили в семи матчах казанскому "Ак Барсу".

А решающую шайбу в той игре забросил ныне президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов.

Другое место притяжения для хоккейных болельщиков - бар в самом центре Ярославля, которым верховодит бывший игрок "Локомотива", трижды чемпион России Дмитрий Власенков. За час до игры бар пустует. "Ничего, - уверяет бармен. - Все места уже зарезервированы". Сам хозяин, Дмитрий Власенков, тут же. Интересуюсь: "Хоккей будете смотреть здесь или на арене?" Власенков мотает длинной окладистой бородой и улыбается: "Конечно здесь. На арену меня не пускают". Спрашиваю его прогноз на матч.

"Будет семь игр", - без тени сомнения отвечает экс-хоккеист.

Билеты на финальные матчи в Ярославле раскуплены влет. Ажиотаж почувствовал на себе, продираясь на такси через пробки по пути к "Арене-2000". Вместо нормальных десяти минут путь занял больше 40 минут. 7,5-тысячная чаша дворца кипит: в Ярославле болеть умеют. К слову, прямо за одними из ворот - гостевой сектор. На других аренах такого не видел: обычно приезжих болельщиков запихивают подальше на верхние ярусы. А тут они совсем рядом со льдом. Впрочем, остальной стадион болеет так яростно и горячо, что эту горстку приезжих фанатов совсем не слышно.

Когда 15 лет назад "Локомотив" играл в финале, в составе ярославцев не было недостатка в звездах. Алексей Яшин, чех Йозеф Вашичек, нынешний наставник "Динамо" Алексей Кудашов - эти имена говорят сами за себя. Сейчас же волжане дошли до решающей серии силами в основном своих воспитанников, которых трудно назвать суперзвездами КХЛ. И тем не менее Игорь Никитин поставил своему коллективу настолько отлаженный хоккей, что именно "Локомотив" считался фаворитом противостояния с "Магниткой".

Правда, два поражения "железнодорожников" на Урале уверенность прогнозистов поколебали.

После первых двух матчей "Локомотив" упрекали в недостаточной атакующей агрессии. Поэтому неудивительно, что с первых минут хозяева бросились в атаку. И на 13-й минуте даже открыли счет. Правда, после видеопросмотра рефери взятие ворот отменили. Это уже второй раз в финальной серии, когда шайбу "железнодорожников" не засчитали. Но тут двух мнений быть не может: в голевой атаке у ярославцев было положение вне игры.

А вот "Магнитка" свою шайбу забросила по всем правилам. На 35-й минуте Дмитрий Силантьев был расторопнее всех на добивании после броска Дениса Зернова - 1:0. Кажется, даже гости не ожидали, что у них получится открыть счет. Праздновать гол к Силантьеву партнеры подъехали только после небольшой паузы.

А у хозяев долгое время ничего не получалось. Помогло большинство. За восемь минут до конца основного времени Георгий Иванов все-таки довел до логического завершения штурм "Локомотива" - 1:1.

В итоге, победитель определился в овертайме. Все решил несчастный случай. На пятой минуте дополнительного периода форвард "Магнитки" Александр Петунин прорвался в чужую зону и бросил с кистей. Шайба прошла мимо ворот, отскочила от лицевого борта и, ударившись, о конек голкипера хозяев Даниила Исаева, заползла в ворота. Теперь, чтобы спастись, "Локо" надо выиграть четыре матча подряд.

Хоккей
Александр Петунин
Даниил Исаев
Дмитрий Власенков
Йозеф Вашичек
Алексей Морозов
Игорь Никитин
Алексей Яшин
Георгий Иванов
Алексей Кудашов
Денис Зернов
Металлург
Динамо