"Металлург" выиграл у "Локомотива" третий матч в финальной серии Кубка Гагарина

Магнитогорский "Металлург" выиграл и третий матч в финальной серии с ярославским "Локомотивом". На выезде уральцы одолели соперника со счетом 2:1 и теперь ведут в противостоянии - 3-0.

© Российская Газета

Хоккей в Ярославле настигает уже на железнодорожном вокзале. Заходишь в главное здание, а там - настоящая скамейка запасных. Садись, фотографируйся на здоровье. Но намек понятен: тот самый шестой игрок в виде болельщика "Локомотиву" нужен как никогда.

Одна из главных хоккейных точек Ярославля - на отдалении от города. Это мемориал хоккеистам ярославской команды, погибшим недалеко от аэропорта Туношна. Мест невероятной природной красоты и такой же грусти. Вдоль перил на ветру колышутся повязанные шарфы самых разных клубов. Краеугольный элемент монумента - черный крест с фотографиями ушедших из жизни игроков, тренерского штаба, членов персонала. Некоторые из этих хоккеистов играли в единственном для "Локо" финале дебютного сезона 2008/09 Континентальной хоккейной лиги. Тогда "железнодорожники" уступили в семи матчах казанскому "Ак Барсу".

А решающую шайбу в той игре забросил ныне президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов.

Другое место притяжения для хоккейных болельщиков - бар в самом центре Ярославля, которым верховодит бывший игрок "Локомотива", трижды чемпион России Дмитрий Власенков. За час до игры бар пустует. "Ничего, - уверяет бармен. - Все места уже зарезервированы". Сам хозяин, Дмитрий Власенков, тут же. Интересуюсь: "Хоккей будете смотреть здесь или на арене?" Власенков мотает длинной окладистой бородой и улыбается: "Конечно здесь. На арену меня не пускают". Спрашиваю его прогноз на матч.

"Будет семь игр", - без тени сомнения отвечает экс-хоккеист.

Билеты на финальные матчи в Ярославле раскуплены влет. Ажиотаж почувствовал на себе, продираясь на такси через пробки по пути к "Арене-2000". Вместо нормальных десяти минут путь занял больше 40 минут. 7,5-тысячная чаша дворца кипит: в Ярославле болеть умеют. К слову, прямо за одними из ворот - гостевой сектор. На других аренах такого не видел: обычно приезжих болельщиков запихивают подальше на верхние ярусы. А тут они совсем рядом со льдом. Впрочем, остальной стадион болеет так яростно и горячо, что эту горстку приезжих фанатов совсем не слышно.

Когда 15 лет назад "Локомотив" играл в финале, в составе ярославцев не было недостатка в звездах. Алексей Яшин, чех Йозеф Вашичек, нынешний наставник "Динамо" Алексей Кудашов - эти имена говорят сами за себя. Сейчас же волжане дошли до решающей серии силами в основном своих воспитанников, которых трудно назвать суперзвездами КХЛ. И тем не менее Игорь Никитин поставил своему коллективу настолько отлаженный хоккей, что именно "Локомотив" считался фаворитом противостояния с "Магниткой".

Правда, два поражения "железнодорожников" на Урале уверенность прогнозистов поколебали.

После первых двух матчей "Локомотив" упрекали в недостаточной атакующей агрессии. Поэтому неудивительно, что с первых минут хозяева бросились в атаку. И на 13-й минуте даже открыли счет. Правда, после видеопросмотра рефери взятие ворот отменили. Это уже второй раз в финальной серии, когда шайбу "железнодорожников" не засчитали. Но тут двух мнений быть не может: в голевой атаке у ярославцев было положение вне игры.

А вот "Магнитка" свою шайбу забросила по всем правилам. На 35-й минуте Дмитрий Силантьев был расторопнее всех на добивании после броска Дениса Зернова - 1:0. Кажется, даже гости не ожидали, что у них получится открыть счет. Праздновать гол к Силантьеву партнеры подъехали только после небольшой паузы.

А у хозяев долгое время ничего не получалось. Помогло большинство. За восемь минут до конца основного времени Георгий Иванов все-таки довел до логического завершения штурм "Локомотива" - 1:1.

В итоге, победитель определился в овертайме. Все решил несчастный случай. На пятой минуте дополнительного периода форвард "Магнитки" Александр Петунин прорвался в чужую зону и бросил с кистей. Шайба прошла мимо ворот, отскочила от лицевого борта и, ударившись, о конек голкипера хозяев Даниила Исаева, заползла в ворота. Теперь, чтобы спастись, "Локо" надо выиграть четыре матча подряд.