Макдэвид первым в XXI веке сделал 5 результативных передач в матче плей-офф НХЛ

"Эдмонтон" дома обыграл "Лос-Анджелес" со счетом 6:3 в первом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей пятью результативными передачами отметился Коннор Макдэвид. Канадский нападающий стал первым в XXI веке, кому удалось совершить подобное. В последний раз пять результативных пасов в игре Кубка Стэнли делал его соотечественник форвард Джефф Куртнолл за "Сент-Луис" во встрече против "Лос-Анджелеса" (8:3) в 1998 году. Всего в истории НХЛ в 15-й раз игрок смог сделать пять передач за матч плей-офф.

Макдэвид достиг отметки в 80 очков (29 шайб + 51 передача) в плей-офф НХЛ. Для этого нападающему потребовалось 50 матчей. Быстрее него этот рубеж преодолевали только канадские форварды Уэйн Гретцки (37 матчей) и Марио Лемье (40). Макдэвид возглавил гонку бомбардиров нынешнего розыгрыша плей-офф.

"Эдмонтон" повел в серии до четырех побед со счетом 1-0.

Следующий матч команды вновь проведут на домашней площадке канадского клуба, игра пройдет 25 апреля. По итогам регулярного чемпионата "Эдмонтон" занял второе место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, "Лос-Анджелес"- третье.

В другом матче игрового дня "Вегас" на выезде взял верх над "Далласом" (4:3). У гостей передачей отличился нападающий Иван Барбашев.