«Баффало» объявил о возвращении Раффа на пост главного тренера

Клуб НХЛ «Баффало» на своем официальном сайте объявил о возвращении канадца Линди Раффа на пост главного тренера команды.

© Матч ТВ

Подробности соглашения с 64‑летним специалистом не сообщаются. На посту главного тренера он сменил Дона Гранато, который руководил командой на протяжении четырех сезонов.

В марте Рафф был уволен из «Нью‑Джерси Девилз», который в нынешнем сезоне не смог вывести команду в плей‑офф НХЛ. Канадец возглавлял «Баффало» с 1997 по 2013 год. Он является рекордсменом клуба по количеству матчей (1165) и побед (571) в регулярных чемпионатах в качестве тренера, а также играх (101) и победах (57) в розыгрышах Кубка Стэнли.

В нынешнем сезоне «Баффало» с 84 очками занял 12‑е место в Восточной конференции и не вышел в плей‑офф НХЛ.