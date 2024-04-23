«Витязь» продлил контракт с нападающим Савчиком

Подмосковный «Витязь» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Иваном Савчиком.

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Новое соглашение с 23‑летним хоккеистом рассчитано на два сезона.

— Приятно, что «Витязь» предложил мне новый контракт! Очень рад, что остаюсь в этом клубе, мне всё нравится, будем работать дальше! В первую очередь хочется исправиться за неудачу в прошедшем сезоне. Я надеюсь, что мы выполним поставленные перед нами задачи. Хочется реабилитироваться перед нашими болельщиками! — цитирует Савчика пресс‑служба клуба.

Нынешний сезон стал дебютным для Савчика в Фонбет Чемпионате КХЛ. В 62 матчах регулярного чемпионата он набрал 19 очков (9+10) при показателе полезности «-20».