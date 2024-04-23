Российский вратарь Федотов продлил контракт с "Филадельфией"

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" заключил новый контракт с российским вратарем Иваном Федотовым. Об этом ТАСС сообщил источник из окружения игрока.

"Да, Федотов подписал новый контракт с "Филадельфией". Соглашение рассчитано на два года", - сказал ТАСС источник.

Федотов присоединился к "Филадельфии" 29 марта, предыдущий контракт россиянина с командой был рассчитан до конца сезона. В мае 2022 года Федотов подписал с клубом однолетний контракт, но позднее был задержан по подозрению в уклонении от службы в армии и затем отправлен к месту прохождения воинской службы. В июле 2023 года голкипер подписал контракт с московским ЦСКА. Он покинул команду 28 марта 2024 года и дебютировал в НХЛ 2 апреля в матче против "Нью-Йорк Айлендерс" (3:4 ОТ), выйдя на лед перед началом второго периода. По итогам регулярного чемпионата "Филадельфия" не сумела выйти в плей-офф.

Федотову 27 лет, он выступал за ЦСКА с 2021 года в составе команды стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2021/22. В сезоне-2023/24 вратарь провел за красно-синих 49 матчей, отразив 91,4% бросков. Ранее он был игроком нижнекамского "Нефтехимика", уфимского "Салавата Юлаева" и челябинского "Трактора". В составе сборной России Федотов стал серебряным призером Олимпийских игр 2022 года в Пекине.