«Барыс» сделал квалификационное предложение защитнику Скленичке

Хоккейный клуб «Барыс» сделал квалификационное предложение чешскому защитнику Давиду Скленичке, сообщает пресс‑служба астанинского клуба.

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27‑летнему хоккеисту было предложено одностороннее соглашение сроком на один сезон.

В нынешнем сезоне Скленичка стал лучшим бомбардиром «Барыса» среди защитников, набрав 33 (8+25) очка при показателе полезности «-18». Нынешний сезон стал дебютным для него за казахстанский клуб.

Также «Барыс» сделал квалификационные предложения о заключении контрактов Самату Данияру, Динмухамеду Кайыржану, Кириллу Никитину, Алихану Омирбекову, Ансару Шайхмедденову, Андрею Шутову и Максиму Мусорову. Им всем были предложены двухсторонние соглашения сроком на два сезона.

Клуб из Астаны по итогам Фонбет Чемпионата КХЛ занял 12‑е место в турнирной таблице Восточной конференции и не вышел в плей‑офф.