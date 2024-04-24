Федотов оценил итог сезона для ЦСКА

Вратарь «Филадельфии» Иван Федотов оценил итог сезона КХЛ для своей бывшей команды ЦСКА. Игрок отметил, что прошедший сезон стал неоднозначным.

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По мнению голкипера, весь год хоккеисты ЦСКА «катались на волнах». Федотов считает, что впереди «армейцев» ждет перестройка, поскольку такие шаги необходимы для хорошего результата.

23 апреля стало известно, что Федотов подписал контракт с клубом НХЛ «Филадельфией Флайерз». Соглашение рассчитано на два года. Источник ТАСС сообщил, что голкипер в год будет зарабатывать 3,25 миллионов долларов.

«Я честно отдал долг Родине. И мы пришли к общему выводу, что у меня есть возможность реализовать свою мечту, к которой я всегда стремился. Надеюсь на понимание со стороны окружающих. Что люди все-таки с уважением отнесутся к целеустремлённости и определённым амбициям, которые могут быть у спортсменов», — поделился ожиданиями от игр в НХЛ Федотов с «Матч ТВ».

30 апреля 2022 года у Федотова закончился контракт с ЦСКА. В мае 2022 года стало известно, что он подписал годовой контракт с «Филадельфией». 1 июля 2022 года вратаря задержали по подозрению в уклонении о срочной службы в армии.

Позже Федотова отправили в Санкт-Петербург, где он проходил военную службу в ВС РФ в Военно-морской академии.