Владимир Плющев высказался о проблемах российского хоккея.

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«Работа с полевыми игроками сейчас у нас упущена. До сих пор российский хоккей не радует яркими звездами, а если появляются молоденькие интересные ребята, то они вне системы. То есть появляются не в клубах, где прекрасные материальные условия и инфраструктура.

Обычно они выходят из глубинки, там, где был каточек, пятачок во дворе, где играл парень. Не помню, чтобы в последнее время были на слуху звезды, которые появились в такой легендарной школе, как ЦСКА, «Динамо», «Спартак» или СКА – там, где инфраструктура просто сумасшедшая.

Получается, лозунг «чем больше катков, тем больше звезд» не работает. Хоккеисты сами не воспитываются на катках, их воспитывают тренеры», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.