Магнитогорский «Металлург» стал обладателем Кубка Гагарина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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В четвертом матче финальной серии уральский клуб обыграл на выезде ярославский «Локомотив» 2:1. Хозяева открыли счет в середине первого периода усилиями Ярослава Лихачева. «Магнитка» сравняла во втором отрезке, когда отличился Денис Зернов. Автором победной шайбы уральцев в третьем периоде стал Даниил Вовченко, который реализовал численное большинство.

«Металлург» выиграл серию cо счетом 4:0 и в третий раз в истории стал обладателем Кубка Гагарина. Ранее магнитогорскому клубу удавалось брать в сезонах 2013/2014 и 2015/2016.