«Ванкувер» выиграл третий матч серии с «Нэшвиллом»

Сегодня, 27 апреля, «Ванкувер Кэнакс» в гостях обыграл «Нэшвилл Предаторз» третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Бриджстоун-Арене» завершилась со счётом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).

© www.championat.com

В составе «Ванкувера» заброшенными шайбами отметились Джей Ти Миллер и Брок Бёзер.

За «Нэшвилл» единственный гол забил Люк Евангелиста.

По итогам третьего матча «Ванкувер» вышел вперед в серии – 2-1. Следующая встреча состоится 29 апреля. Также в первом раунде между собой играют «Рейнджерс» — «Вашингтон» (3-0), «Каролина» — «Айлендерс» (3-0), «Флорида» — «Тампа» (3-0), «Бостон» — «Торонто» (2-1), «Даллас» — «Вегас» (0-2), «Виннипег» — «Колорадо» (1-1), «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» (1-1).