«Металлург» привез Кубок Гагарина в Магнитогорск

«Металлург» после решающего матча с «Локомотивом» в финальной серии плей‑офф Фонбет Чемпионата КХЛ вернулся из Ярославля в Магнитогорск с Кубком Гагарина, сообщает пресс‑служба уральцев.

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«Металлург» в финальной серии плей‑офф КХЛ обыграл ярославский «Локомотив» — 4–0. Четвертый матч серии прошел в среду в Ярославле, гости одержали победу со счетом 2:1. Самым ценным игроком плей‑офф был признан голкипер уральцев Илья Набоков.

Болельщики встретили команду в аэропорту.

Ранее «Металлург» становился обладателем главного трофея КХЛ в 2014 и 2016 годах.