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Тренер "Металлурга" Андрей Разин: готов доказать, что успех в КХЛ не был случайностью

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Андрей Разин пришел в команду год назад и привел ее к победе в Кубке Гагарина. В интервью ТАСС специалист рассказал, какие задачи он ставит перед собой в следующем сезоне, требуют ли игроки прибавку к зарплате, почему у него нет боязни перед опытными хоккеистами и чем полезна игра в буллиты на пиво.

Тренер "Металлурга" готов доказать, что успех в КХЛ не был случайностью
© ТАСС

—Когда вы пришли в "Металлург", перед вами была поставлена задача за два года выиграть Кубок Гагарина. Какие решения принимали, чтобы достичь поставленной цели?

— Все наши решения были совместными. Летом мы поработали над составом, плодотворно позанимались во время предсезонки. К нашей цели мы шли день за днем. Конечно, в успех мало кто верил, но нам хотелось это сделать, и мы это сделали.

— В какой момент мелькнуло ощущение, что вы с командой далеко зайдете в чемпионате?

— Я всегда верил в эту команду, ребята старались. Есть такое выражение — "управляемая команда". Поэтому я рад, что все получилось.

— Во время своей тренерской карьеры сталкивались ли вы со скепсисом со стороны по отношению к тому, что делали? И можно ли говорить, что победа в КХЛ — результат и вашей внутренней мотивации?

— Я всегда ставлю перед собой самые высокие задачи. И Кубок

Гагарина — не последняя цель, которую я хотел бы достичь.

— По ходу сезона вы не боялись доверять молодежи и могли во время матча посадить в запас опытных игроков (в одном из матчей плей-офф с "Автомобилистом" капитан "Металлурга" Егор Яковлев сыграл всего один период — прим. ТАСС). Давно пропала боязнь перед опытными хоккеистами?

— Я понимаю значимость опытных игроков. Просто есть матчи, когда надо, скажем так, резать по живому, и не всегда тот или иной хоккеист готов к игре. Мы проводим порядка 90 игр за сезон, и не так часто опытный игрок способен держать нужный уровень. У всех бывают спады и взлеты.

— Если бы у вас в команде играл Александр Радулов с его непростым характером, вы бы общались с ним точно так же, как и с остальными хоккеистами?

— Он был у меня в команде на Матче звезд и слушался меня. Я мог в любой момент посадить его на лавку или выпустить шестым полевым игроком.

— Вы работали в Ижевске в "Ижстали" и говорили, что тот период был жизненной школой для вас. В чем это проявлялось?

— Да для меня и работа в "Металлурге" тоже является школой, я все время готов учиться.

— Можно ли говорить, что фундамент к нынешнему успеху был заложен во время вашей пятилетней работы в "Северстали"?

— Базу я получил еще в детском хоккее, работая в школе ЦСКА. Работал и с молодежкой в турнире региона "Центр" в Ярославле, трудился в Словакии. Везде я получал какой-то опыт.

— Вы сказали, что Кубок Гагарина — не последняя цель, которую хотели бы достичь. Хотелось бы вам приблизиться к тройке лучших тренеров по победам в плей-офф. Это Зинэтула Билялетдинов, Олег Знарок и Игорь Никитин. Тем более что "Локомотив" Никитина вы только что обыграли в финале?

— Конечно, такая мотивация есть. Я все сделаю для того, чтобы доказать, что такой успех был не зря, что он не был случайностью.

— Три года назад вы рассказывали, что знали игроков, которые испортили себе карьеру, требуя прибавить к зарплате пару миллионов рублей. В "Металлурге" есть хоккеисты, которые могли бы выдвинуть такие требования?

— Нет. Я думаю, что таких в нашей команде нет и не будет. Это чемпионский коллектив. Здесь все ребята понимают, где они находятся, понимают цели и задачи, которые ставятся в этом клубе. Все ребята шли к чемпионству, в это верили. Сегодня мы на вершине.

— Вы говорили, что в "Северстали" играли с хоккеистами в буллиты на пиво. Какой позитивный эффект, по-вашему, есть от этого?

— Лишний раз расслабляет обстановку, сближает тренерский штаб с коллективом.

— Практиковали ли вы в "Металлурге" занятия боксом в рамках тренировочного процесса?

— Да, перед сезоном мы это делали. Но сам боксом сейчас не занимаюсь.

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Хоккей
Олег Знарок
Егор Яковлев
Игорь Никитин
Андрей Разин
Александр Радулов
Зинэтула Билялетдинов
ХК Северсталь
Металлург