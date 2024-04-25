Назван размер премиальных игрокам «Автомобилиста» за выход в полуфинал Кубка Гагарина

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков огласил размер премиальных игрокам екатеринбургского клуба за выход в полуфинал Кубка Гагарина и заявил, что это является стандартным бонусом за попадание в четвёрку лучших команд по итогам сезона КХЛ.

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«Обыграв СКА и «Ак Барс», команда получила в качестве премиальных 75 миллионов рублей на всех, это регламентная норма», — передаёт слова Рябкова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

«Автомобилист» стал обладателем бронзовых медалей чемпионата России впервые в истории лиги. Это стало лучшим результатом команды из Екатеринбурга за историю выступления в КХЛ.

Напомним, в первом раунде «Автомобилист» одолел казанский «Ак Барс» со счётом 4-1 в серии. В 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024 подопечные Николая Заварухина были сильнее СКА в пяти матчах.