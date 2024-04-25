Капитан «Автомобилиста» покинет команду

Капитан екатеринбургского клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Автомобилист" Сергей Широков покинет команду в связи с истечением срока контракта. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер "Автомобилиста" Николай Заварухин.

"Были разговоры на эту тему с руководителями клуба, - сказал Заварухин. - Понятно, что возраст, хотели бы провести омоложение команды. Мы хотели бы поблагодарить ребят, у которых заканчиваются контракты: это Сергей Широков, спасибо ему за проведенное время в "Автомобилисте", он был настоящим капитаном, Денис Баранцев, Алексей Макеев. Хотим свежей крови, адреналина, нужна молодежь. Будем надеяться, что молодые игроки будут прогрессировать дальше, мы только рады работать с молодежью, она растет на глазах".

Широкову 38 лет. Он выступал за "Автомоибилст" на протяжении двух последних сезонов. До этого игрок защищал цвета петербургского СКА, омского "Авангарда", московских ЦСКА и "Спартака", выступал за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Ванкувер", который в 2006 году выбрал его под общим 163-м номером на драфте. Широков является одним из восьми хоккеистов в истории КХЛ, сумевших преодолеть рубеж в 500 очков - в 811 матчах на его счету 515 очков (226 голов + 289 результативных передач).

Вместе со сборной России Широков стал олимпийским чемпионом 2018 года, двукратным чемпионом мира (2012, 2014) и победителем мирового первенства среди юниоров (2004). В составе СКА нападающий выиграл Кубок Гагарина (2017).

В прошедшем сезоне КХЛ "Автомобилист" дошел до полуфинала плей-офф, в котором проиграл будущему победителю турнира магнитогорскому "Металлургу" (3-4). Команда из Екатеринбурга завоевала бронзовые медали чемпионата России.