Сушинский рассказал, повлияла ли травма Шалунова на поражение «Локомотива»

Чемпион мира, известный в прошлом нападающий клубов КХЛ Максим Сушинский рассказал, повлияла ли травма нападающего Максима Шалунова на поражение «Локомотива» в финале КХЛ. Форвард получил травму в первом матче серии и больше участия в матчах не принимал.

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