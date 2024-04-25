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Сушинский рассказал, повлияла ли травма Шалунова на поражение «Локомотива» в финале КХЛ

Чемпион мира, известный в прошлом нападающий клубов КХЛ Максим Сушинский рассказал, повлияла ли травма нападающего Максима Шалунова на поражение «Локомотива» в финале КХЛ. Форвард получил травму в первом матче серии и больше участия в матчах не принимал.

Сушинский рассказал, повлияла ли травма Шалунова на поражение «Локомотива»
© Чемпионат.com
«Не думаю, что травма Максима Шалунова сильно повлияла на исход финальной серии. Да, он один из ключевых игроков «Локомотива», но стиль игры Ярославля никогда не замечает потери бойца. В других командах подобное могло бы сказаться. В Омске, например, сказалось бы отсутствие Ткачёва, в «Динамо» большой потерей стало бы отсутствие Гусева, а здесь это так не работает. Любой может заменить любого», – сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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