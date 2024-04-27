«Металлург» расторг контракт с нападающим Никитой Гребенкиным

«Металлург» расторг контракт с нападающим Никитой Гребёнкиным, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Сообщается, что права на игрока в лиге остаются у «Магнитки».

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В завершившейся регулярке 20-летний форвард сыграл 67 матчей, в которых забросил 19 шайб и отдал 22 результативные передачи, набрав в общей сложности 41 очко. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 Гребёнкин провёл 23 встречи, в которых записал на свой счёт 5 (3+2) баллов.

Ранее Гребёнкин сообщал, что принял решение отправится играть за «Торонто Мэйпл Лифс». Форвард на драфте НХЛ был выбран канадским клубом в пятом раунде под общим 135-м номером.

Напомним, 24 апреля, магнитогорский «Металлург» стал трёхкратным обладателем Кубка Гагарина, обыграв «Локомотив» в финальной серии со счётом 4-0.

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