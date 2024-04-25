Хоккейный клуб "Ак Барс" договорился о новом контракте с Биляловым

Казанский "Ак Барс", выступающий в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), договорился о новом соглашении с вратарем Тимуром Биляловым. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного агентства Winners.

Как сообщает пресс-служба агентства, срок соглашения составляет два года.

Билялову 29 лет, он является воспитанником системы "Ак Барса", за основную команду вратарь дебютировал в КХЛ в 2017 году. Регулярный чемпионат-2018/19 Билялов провел в рижском "Динамо", в следующем сезоне хоккеист вернулся в "Ак Барс". В сезоне-2019/20 его признали лучшим вратарем КХЛ. В составе сборной России Билялов стал серебряным призером Олимпийских игр в Пекине. В заключительном регулярном чемпионате КХЛ хоккеист провел за казанский клуб 48 матчей, он пропускал в среднем 1,82 шайбы за игру.

В прошедшем сезоне "Ак Барс" в регулярном чемпионате КХЛ занял четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 84 очка в 68 матчах. В плей-офф казанский клуб уступил в первом раунде екатеринбургскому "Автомобилисту" в серии до четырех побед со счетом 1:4.