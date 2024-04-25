Обладатель Кубка Гагарина оценил игру Андрея Василевского в плей-офф

Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина и бывший нападающий московского «Динамо» Алексей Терещенко оценил игру российского голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского в серии плей-офф НХЛ с «Флоридой Пантерз» (0-2).

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— С чем связана не лучшая игра Андрея Василевского?

— Ну зря вы так. Он здорово играет и оставляет «Тампу» в игре. Поэтому я бы не сказал так. Бросков посмотрите сколько по воротам «Лайтнинг»! А «Тампа» бросает поменьше на сегодняшний день. 37-23. 37 бросков в створ в последнем матче — и Василевский пропускает два гола. 35 отражает. И это он не тащит?! Ну перестаньте. Здорово играет, выручает. Просто «Флорида» выигрывает — вот и всё (смеётся), — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.