Нападающий «Флориды» повторил рекорд Павла Буре за клуб

Завершился третий матч первого раунда серии плей-офф НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.

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Одну из шайб «пантер» во встрече забросил нападающий Сэм Райнхарт. Для 28-летнего канадского форварда это шайба стала 59-й в сезоне, включая регулярку и плей-офф. Как сообщает StatCentre, по данному показателю Райнхарт повторил рекорд Павла Буре сезонов-1999/2000 и 2000/2001. Ещё одним игроком «пантер», кто забивал 50 и более голов в регулярке и плей-офф является Мэттью Ткачук (51 шайба в сезоне-2022/2023).

Напомним, счёт в серии стал 3-0 в пользу «Флориды». Четвёртый матч противостояния состоится 28 апреля.