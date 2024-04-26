Экс-тренер клубов НХЛ раскритиковал пассивную игру Овечкина в Кубке Стэнли

Бывший главный тренер команд НХЛ, пожелавший остаться анонимным, в интервью североамериканскому изданию The Athletic подверг критике игру российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в серии плей-офф с «Нью-Йорк Рейнджерс» (0-2).

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