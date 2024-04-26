Экс-тренер клубов НХЛ раскритиковал пассивную игру Овечкина в Кубке Стэнли — 2024
Бывший главный тренер команд НХЛ, пожелавший остаться анонимным, в интервью североамериканскому изданию The Athletic подверг критике игру российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в серии плей-офф с «Нью-Йорк Рейнджерс» (0-2).
«Спенсер [Карбери] знает, что у ”Кэпиталз" нет шансов без Ови. Поэтому он попытался залезть в голову Алексу, публично оценив игру хоккеиста. Это всё для того, чтобы подстегнуть Овечкина. Не имеет значения, с кем Овечкин играет, или что Карбери делает или не делает. Алекс стоит в стороне и ждёт, что что-то выстрелит, вместо того, чтобы усердно работать и по-настоящему бороться. И ничего не изменится, пока он не поменяет своё отношение к игре. В плей-офф не бывает свободного льда», — заявил бывший тренер.
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