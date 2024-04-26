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В «Северстали» прокомментировали завоевание Кубка Гагарина Андреем Разиным и череповчанами

Директор «Северстали» Николай Канаков рассказал, что поздравил главного тренера «Металлурга» Андрея Разина с завоеванием Кубка Гагарина.

В «Северстали» прокомментировали завоевание Кубка Гагарина череповчанами
© Чемпионат.com
«Конечно, я рад в первую очередь за череповецких воспитанников, за череповецких тренеров. Андрея Владимировича [Разина], конечно же, поздравил. Всё-таки пять лет вместе работали. Череповец по праву хороший трамплин для всех, кто хочет дотянуться до звезды!» — сказал Канаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, Разин работал в «Северстали» с 2018 года до конца сезона-2022/2023. За последний год в «Металлург» из «Северстали» перешли хоккеисты Робин Пресс, Игорь Гераськин, Даниил Вовченко, Александр Петунин, Макар Хабаров, а также помощники главного тренера Евгений Михалкевич и Юрий Трубачёв.

Отметим, что Вовченко и Хабаров являются воспитанниками череповецкого клуба.

Хоккей
Александр Петунин
Евгений Михалкевич
Юрий Трубачев
Даниил Вовченко
Игорь Гераськин
Андрей Разин
ХК Северсталь
Металлург
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