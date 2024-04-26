Чемпион мира прокомментировал роковую ошибку Овечкина

Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина и бывший нападающий московского «Динамо» Алексей Терещенко прокомментировал результативную ошибку капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина во втором матче серии плей-офф НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:4). Напомним, в концовке второго периода «синерубашечники» смогли забросить в меньшинстве и сделать счёт 4:2 в свою пользу после ошибки Овечкина, потерявшего шайбу в средней зоне.

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— Что думаете об ошибке Александра Овечкина во втором матче с «Рейнджерс»?

— Ну все мы люди, все мы ошибаемся. Это привело к поражению? Да нет, конечно. В целом мы говорим о том, что «Рейнджерс» выглядят намного лучше, — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.