Дмитрий Губерниев оценил выступление российских игроков в НХЛ.

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«Российские хоккеисты в этом сезоне НХЛ особенно прекрасны. Правда, недавно кто-то сказал, что наши герои регулярки, полевые игроки, не столь блестяще стартовали в серии плей-офф. Но вы посмотрите на Сергея Бобровского. Это же сэйв столетия.

Подвиги наших вратарей – доказательство, что наша вратарская школа едва ли не лучшая в мире. Но не будем обижать и канадцев, разумеется. В это непростое время российские легионеры блистают в НХЛ.

Когда у меня спрашивают о перспективах Пиняева или Чалова в Европе, я говорю: «Ребята, а наши хоккеисты из другого теста, что ли? Среди лучших в мире наш хоккей быть может, а наши футболисты себя нашли на заднем дворе, что ли?» Пожалуйста, вперед, бояться не надо, не Боги горшки обжигают.

Сейчас скептиков полно, вот Овечкин несколько матчей не забивал. Но посмотрите, вот Никита Кучеров, первый российский хоккеист, кто отдал 100 пасов за сезон. Пятый в мире! Просто фантастика, посмотрите, кто еще делал это.

Все знают мою любовь к Сергею Бобровскому. Я с ним давно знаком и очень симпатизирую вратарю. У него сложная история, не все получалось во Флориде. Но посмотрите, как он блестяще вернулся. Вообще, в любом деле нельзя быть постоянно на высоте, и в спорте тоже.

Мы люди, можем занедужить, можем быть не в настроении. У меня тоже все репортажи не могут быть одинаково блестящими. Важно держать хороший средний уровень. Сильный уровень.

Хоккей – игра командная. Но должна быть психология победителя. Надо держать удар, справляться и с критикой, и с медными трубами, и с соблазнами.

Наши хоккеисты в НХЛ – это посланцы великой страны, спортивной державы. Мы по-прежнему доказываем, что без нас НХЛ будет значительно беднее. А это же бизнес Большого Брата.

Поэтому никому в голову там не приходит как-то ограничивать российских игроков», – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.