Тортунов: мог сыграть на ЧМ, но «Металлургу» надо было заплатить $ 50 тыс.

Экс-вратарь «Металлурга» Борис Тортунов рассказал о причинах того, что ни разу не сыграл за сборную России в официальных матчах.

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— За сборную в официальном матче вы так и не сыграли. Были ли близки к попаданию на ЧМ?

— Я прошёл все сборы третьим вратарём, когда играл за «Крылья Советов» (сезон-2001/2002), Валерий Константинович Белоусов был в сборной. Но все переходы тогда были платные, и я возвращался в «Металлург». Белоусов сказал: тебе играть не придётся, а «Магнитке» придётся платить за тебя как за члена сборной $ 50 тыс. Раньше такие переходы были, из-за этого взяли Витьку Чистова (вратарь «Северстали». — Прим. «Чемпионата»). Он сборы не проходил, за три дня отъезда поехал. Та команда второе место заняла, он стал заслуженным мастером спорта, — сказал Тортунов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.