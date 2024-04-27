Шайба Ничушкина в плей‑офф НХЛ принесла «Колорадо» победу над «Виннипегом»

Шайба российского нападающего Валерия Ничушкина принесла «Колорадо» победу над «Виннипегом» в матче серии первого раунда Кубка Стэнли.

Третий матч первого раунда плей‑офф НХЛ, прошедший в Денвере, завершился победой хозяев со счетом 6:2. Ничушкин забросил шайбу в большинстве в третьем периоде и вывел «Колорадо» вперед — 3:2.

Российский нападающий забивал в каждом из трех матчей серии с канадским клубом. Теперь на счету Ничушкина три шайбы в трех встречах текущего розыгрыша Кубка Стэнли.

«Лавины» ведут в серии до четырех побед со счетом 2–1.

НХЛ. ПЛЕЙ-ОФФ

«Колорадо Эвеланш» (Денвер) — «Виннипег Джетс» (Виннипег) — 6:2 (1:0, 0:2, 5:0)

Голы: Паризе, 11:18. МакКиннон, 42:11 (бол.). Ничушкин, 44:39 (бол.). Лехконен, 48:11. Колтон, 52:36. Тэйвз, 56:25 (мен.). — Тоффоли, 25:03. Моррисси, 30:50 (бол.).