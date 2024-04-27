Московское «Динамо» объявило об уходе хоккеистов Каблукова и Мартынова

Пресс‑служба московского «Динамо» сообщила, что нападающий Илья Каблуков продолжит карьеру в другой хоккейной команде.

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В минувшем сезоне Каблуков достиг отметки в 1000 проведенных в чемпионатах России матчей. Форварду 36 лет, всего на его счету 314 очков (118+179) в КХЛ. Хоккеист является олимпийским чемпионом Игр‑2018 в Пхёнчхане и трехкратным обладателем Кубка Гагарина.

Завершается контракт и у защитника Егора Мартынова. Он присоединился к «Динамо» два года назад, но из‑за травм провел лишь 96 матчей, в которых набрал 26 очков (10+16) при коэффициенте полезности «+4».

«Динамо» завершило выступления в Кубке Гагарина на стадии второго раунда, уступив челябинскому «Трактору» (0–4).