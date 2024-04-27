Чемпион мира призвал россиян уезжать в НХЛ

Трехкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко высказался за то, чтобы российские игроки уезжали в Национальную хоккейную лигу (НХЛ), передает «Чемпионат».

«Я за то, чтобы ребята уезжали. Чем больше ребят русских будет играть в НХЛ, тем лучше для нас, для нашего хоккея. Мы в КХЛ будем страдать. Но мы тоже должны здесь развивать молодежь», — сказал Терещенко.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах. Выступление россиян запрещено даже в нейтральном статусе.