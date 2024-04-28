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Александр Овечкин высказался о тяжёлом положении клуба в серии с «Рейнджерс»

Вчера, 27 апреля завершился третий матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). Гости одержали победу со счётом 3:1.

Овечкин обратился к партнерам на фоне тяжелого положения клуба в плей-офф
© Чемпионат.com

После окончания матча российский форвард и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал третье подряд поражение своего клуба в серии.

«Я думаю, мы были в похожей ситуации последние два месяца. Так что нам просто нужно держаться вместе и продолжать верить. Выкладываться на полную», — цитирует Овечкина пресс-служба клуба.

Напомним, в трёх матчах плей-офф Овечкин не отметился результативными действиями. Четвёртый матч серии плей-офф состоится 29 апреля в Вашингтоне, начало — в 3:00 мск.

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