Игру российского нападающего за «Вашингтон» назвали трагедией

Заслуженный тренер России Юрий Новиков считает, что «Каролина» с приходом российского нападающего Евгения Кузнецова должна получить другой импульс. Об этом он заявил «Рейтингу букмекеров».

© Официальный сайт НХЛ

«Мне очень хочется, чтобы «Каролина» с Кузнецовым показала максимальный результат. С Женей она должна получить другой импульс. Для меня совершенно очевидно, что он не реализовал себя в «Вашингтоне». Это трагедия. Женя — большой талант, который постоянно играет на партнера. Для него самое ценное — создать момент для партнера. Он мало бросает, все время ищет передачу», — сказал Новиков.

8 марта «Каролина Харрикейнз» объявила о переходе Кузнецова в результате обмена со «столичными». Россиянин провел за новую команду 20 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), записав на свой счет две заброшенных шайбы и пять результативных передач, и четыре матча в плей-офф (1+1).

Кузнецов выступал за «Кэпиталз» с 2014 года, до этого он играл только за челябинский «Трактор». В текущем сезоне НХЛ россиянин принял участие в 43 матчах команды, отметившись шестью заброшенными шайбами и 11 результативными передачами.