Хоккеист "Виннипега" Наместников получил перелом скулы

Российскому нападающему клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Владиславу Наместникову диагностировали перелом скулы. Об этом сообщает телеканал TSN со ссылкой на главного тренера "Виннипега" Рика Боунесса.

© Пресс-служба ХК "Виннипег Джетс"

Наместников не смог доиграть четвертый матч серии первого раунда плей-офф с "Колорадо" (1:5) после попадания шайбы в голову. Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу "Колорадо".

31-летний Наместников в текущем сезоне набрал 37 (11 заброшенных шайб + 26 голевых передач) очков в 78 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф россиянин забил 1 гол. В НХЛ он ранее выступал за "Тампу", "Даллас", "Колорадо", "Детройт", "Оттаву", "Нью-Йорк Рейнджерс". Наместников был выбран "Тампой" на драфте 2011 года под общим 27-м номером.

В составе сборной России Наместников стал бронзовым призером чемпионата мира 2017 года.