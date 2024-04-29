«Вашингтон» пропустил гол на первой минуте матча с «Рейнджерс» в плей-офф НХЛ

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиге, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

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На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 1:0 в пользу гостей. «Рейджерс» забили гол на 57-й секунде первого периода. Заброшенной шайбой отличился Каапо Какко.

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На данный момент счёт в серии 3-0 в пользу «Рейнджерс».

«Рейнджерс» по итогам регулярного чемпионата заняли первое место в Восточной конференции и взяли Президентский кубок, набрав 114 очков. «Вашингтон», финишировал на восьмом месте на Востоке, набрав 91 очко за 82 матча.