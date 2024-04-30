Кучеров установил рекорд среди россиян в НХЛ по очкам за сезон, включая плей-офф

Завершился пятый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Тампа-Бэй Лайтнинг». Команды играли на стадионе «Амерант Банк Арена» в Санрайзе (США). Хозяева одержали победу со счётом 6:1. 30-летний форвард «молний» Никита Кучеров отметился результативной передачей в заключительной игре серии. Всего у него 7 (0+7) очков в пяти играх первого раунда при показателе полезности «-1».

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Как сообщает пресс-служба НХЛ, Кучеров за сезон-2023/2024, включая плей-офф набрал 151 (44+107) балл и установил новый рекорд среди россиян в НХЛ по очкам в сезоне. Прежнее достижение принадлежало нападающему «Питтсбург Пингвинз» Евгению Малкину в сезоне-2008/2009 — 149 (49+100).

Среди действующих игроков рекорд принадлежит капитану «Эдмонтон Ойлерз» Коннору Макдэвиду (173).