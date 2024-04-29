«Вините меня. Я плохо сыграл». Овечкин — о вылете «Вашингтона» из плей‑офф

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин взял на себя вину за вылет команды из плей‑офф НХЛ. «Кэпиталз» проиграли «Нью‑Йорк Рейнджерс» в серии первого раунда со счетом 0–4.

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— Всегда тяжело проигрывать серию. У нас были довольно хорошие шансы. Мы просто не забили. Наша тройка тоже не забила много голов. Вините меня. Я плохо сыграл, — приводит слова Овечкина ESPN.

Когда форварда спросили, не беспокоится ли он, что это может быть его последнее выступление в плей‑офф, Овечкин ответил: «Надеюсь, у меня еще будет пара шансов».

Главный тренер «Вашингтона» заступился за Овечкина после провала в плей-офф НХЛ

По итогам четырех встреч Овечкин не отметился результативными действиями. 38‑летний форвард впервые в карьере не набрал ни одного очка за один розыгрыш плей‑офф.