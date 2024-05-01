Российский хоккеист возглавил список снайперов Кубка Стэнли

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин забросил шайбу в пятом матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Виннипег Джетс». Статистика доступна на сайте лиги.

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Хоккеист отличился в начале первого периода. Эта шайба стала для него седьмой в текущем розыгрыше Кубка Стэнли и позволила ему возглавить список лучших снайперов текущего плей-офф.

Встреча завершилась победой Колорадо со счетом 6:3. Таким образом, команда выиграла серию до четырех побед со счетом 4-1. В следующем раунде они сыграют с победителем пары «Даллас Старс» и «Вегас Голден Найтс».

Ничушкин в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли отличается в каждом матче. В четвертом матче серии он оформил хет-трик.