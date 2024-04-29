Овечкина назвали серьезной угрозой

Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев оценил игру форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александра Овечкина в плей-офф текущего сезона, передает "Чемпионат".

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"Овечкин представляет серьезную угрозу для ворот соперников. Тренеры уделяют пристальное внимание сопернику. Поэтому плотная игра, к которой, конечно, Овечкин привык, принесла результат "Рейнджерс" в серии", - сказал Дементьев.

"Вашингтон" разгромно проиграл серию "Нью-Йорк Рейнджерс" — 0-4. Четвертый поединок противостояния, который состоялся в ночь на 29 апреля, завершился со счетом 4:2 в пользу клуба из Нью-Йорка.

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Овечкин не смог отметиться ни одним результативным действием за четыре матча, что стало новым личным антирекордом для российского нападающего. Ранее самый слабый результат хоккеиста в плей-офф НХЛ был зафиксирован в сезоне-2012/13, когда он набрал всего два очка (одна заброшенная шайба и одна результативная передача) в семи матчах. В тот раз "Вашингтон" также проиграл "Рейнджерс" и завершил выступление после первого раунда со счетом 3:4.