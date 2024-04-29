Врачи экстренно госпитализировали российского игрока НХЛ Наместникова

Врачи экстренно госпитализировали форварда клуба «Виннипег Джетс» Владислава Наместникова, после того, как игрок получил травму после мощного броска партнера по команде. Об этом пишет РБК.

По данным портала, «Виннипег» проиграл «Колорадо Эвеланш» в четвертом матче серии плей-офф НХЛ со счетом 1:5.

Журналисты уточнили, что после броска хоккеиста «Виннипега» Нэйта Шмидта шайба попала в голову россиянину, он упал. На площадку сразу выбежали сотрудники команды, они оказали Наместникову первую помощь, помогли подняться и покинуть лед.

Хоккеист Марк Шайфли пояснил, что на его сокомандника было страшно смотреть, так как он был весь в крови.

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Напомним, что Наместников в этом сезоне забросил 11 шайб и сделал 26 передач в 78 матчах при показателе полезности «плюс 17», а в плей-офф на его счету один гол в четырех играх.