Ротенберг поделился мнением о поражении Овечкина и «Вашингтона»

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг поделился мнением о вылете «Вашингтона» из плей-офф НХЛ во главе с капитаном Александром Овечкиным. Столичная команда проиграла серию первого раунда с «Рейнджерс» со счётом 0-4, а российский форвард не сумел набрать ни одного очка.

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