Дмитрий Кагарлицкий трогательно попрощался с «Ак Барсом»
Нападающий Дмитрий Кагарлицкий опубликовал пост, в котором попрощался с «Ак Барсом» и поблагодарил болельщиков. «За последние три года Казань стала для меня и моей семьи ещё одним домом, но хоккейная жизнь устроена так, что любой этап рано или поздно заканчивается.
Я хотел бы сказать спасибо этому городу за огромное гостеприимство и добрых людей, которых я тут встретил.
«Ак Барсу» — большое спасибо за шанс побороться за Кубок. Мы были близки… Спасибо всем партнерам, тренерам, персоналу и руководству клуба. Для меня было честью защищать цвета «Ак Барса»! Отдельное спасибо болельщикам! Вы всегда были рядом с командой и поддерживали нас в самых трудных ситуациях. Это дорогого стоит 💪 Фан-сектор — вы просто лучшие!» — написал Кагарлицкий в своём телеграм-канале.
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