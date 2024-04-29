Кагарлицкий трогательно попрощался с «Ак Барсом»

Нападающий Дмитрий Кагарлицкий опубликовал пост, в котором попрощался с «Ак Барсом» и поблагодарил болельщиков. «За последние три года Казань стала для меня и моей семьи ещё одним домом, но хоккейная жизнь устроена так, что любой этап рано или поздно заканчивается.

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Я хотел бы сказать спасибо этому городу за огромное гостеприимство и добрых людей, которых я тут встретил.