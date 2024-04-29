Ковальчук: «Спартак» не отстанет от «Зенита» в борьбе за победу в РПЛ

Нападающий хоккейного "Спартака" Илья Ковальчук заявил, что красно-белые не отстанут от петербургского "Зенита" в борьбе за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает "Спорт-Экспресс".

"Думаю, что "Зенит", конечно. Наверное, у них самый сильный состав. Но "Краснодар" тоже даст бой. Да и "Спартак" не отстанет, я думаю. Интересная будет концовка", - сказал Ковальчук.

"Зенит", которым руководит Сергей Семак, продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата России. В активе петербургского клуба 50 баллов. Вторым идет "Краснодар", набравший также 50 очков. Примечательно, что предыдущий матч РПЛ "Зенит" также проиграл, уступив "Рубину". Игра, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:2.

"Спартак" в предыдущем туре обыграл столичный "Локомотив" со счетом 3:2. Красно-белые идут на четвертом месте, имея в активе 42 балла.