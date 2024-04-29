Нападающий «Колорадо» Тренин прокомментировал дебют Коваленко в НХЛ

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Яков Тренин высказался о дебюте форварда Николая Коваленко в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

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«Я думаю, он был очень хорош. Крепыш. Пара хороших бросков и несколько удачных действий в обороне. В целом, умный игрок. Просто приятно за него болеть. Я не могу себе представить, насколько это сложно — дебютировать сразу в плей-офф. … Он выглядит определенно сильным духом. Не паниковал» — приводит слова Тренина Colorado Hockey Now.

Напомним, вчера, 28 апреля, Коваленко провёл свой первый матч в НХЛ в рамках серии плей-офф первого раунда с «Виннипег Джетс». Он был вызван из фарм-клуба «лавин» «Колорадо Иглз». Результативными действиями в дебютной встрече форвард не отметился.