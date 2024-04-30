"Флорида" вышла в четвертьфинал плей-офф НХЛ, обыграв "Тампу"

"Флорида" дома со счетом 6:1 победила "Тампу" в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе "Флориды" отметились Картер Верхаге (21-я и 57-я минуты), Александр Барков (33, 52), Эван Родригес (55) и Нико Миккола (59). У проигравших отличился Виктор Хедман (34). Защитник "Тампы" Михаил Сергачев провел 100-й матч в плей-офф НХЛ, став 17-м россиянином, которому покорилась данная отметка. Среди российских игроков обороны он четвертым добрался до этого рубежа - после Сергея Зубова (164), Сергея Гончара (141) и Вячеслава Фетисова (116). Абсолютным рекордсменом по числу матчей в плей-офф среди россиян является нападающий Сергей Федоров (183).

Ворота обеих команд защищали российские голкиперы: Андрей Василевский из "Тампы" отразил 33 броска из 37, его визави Сергей Бобровский - 31 из 32. Голкипера "Флориды" признали второй звездой встречи. Российские нападающие Никита Кучеров и Владимир Тарасенко, выступающие за "Тампу" и "Флориду" соответственно, записали на свой счет по результативной передаче. Благодаря этому Кучеров вышел на чистое второе место по числу передач в Кубке Стэнли среди россиян, обойдя форварда "Питтсбурга" Евгения Малкина.

"Флорида" выиграла серию до четырех побед со счетом 4-1. В четвертьфинале турнира команда сыграет с лучшей командой в противостоянии "Бостон" - "Торонто" (3-1 в серии). По итогам регулярного чемпионата "Флорида" стала победителем Атлантического дивизиона, "Тампа" заняла четвертое место. В прошлом году "Флорида" дошла до финала Кубка Стэнли, в котором проиграла "Вегасу" (1-4). "Тампа" второй год подряд завершила выступление в первом раунде, сезоном ранее команда на этой стадии уступила "Торонто" (2-4). До этого "Тампа" три сезона подряд выходила в финал турнира, в двух из них клуб одержал победу.